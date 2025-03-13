Москва, 13 марта, 2025, 23:01 — ИА Регнум. Российская сторона поддерживает инициативу о прекращении огня на 30 дней, но есть нюансы, которые требуют уточнения, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Кремле 13 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Путин высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё ещё присутствуют украинские военные. Остаётся много вопросов, уверен глава государства.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст нам команду сложить оружие? Просто сдаться в плен. Как это будет? Непонятно», — подчеркнул российский президент.

Также, по словам Путина, остаётся неясным, кто будет отдавать приказы о прекращении огня на Украине и потом кто будет на кого сваливать нарушение этой договоренности. Это все вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению украинского конфликта и выходу на приемлемые договоренности исходя из ситуации «на земле», также заявил президент России, отметив, что ситуация стремительно меняется.

Президент США Дональд Трамп 13 марта выразил мнение, что заявления Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта были многообещающими, но неполными. При этом он заявил, что США проводят переговоры с украинской стороной относительно судьбы территорий и земельных участков, которые будут сохранены или утрачены, а также всех остальных аспектов итогового соглашения.

По итогам переговоров США и Украины в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что это предложение — уловка и попытка дать передышку украинским военным, пользы для России от него не будет. Он подчеркнул, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. Идея остановить боевые действия на 30 дней, добавил он, далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России и о котором постоянно говорит Москва.