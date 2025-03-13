Вашингтон, 13 марта, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки планируют заказать производство более 40 ледоколов, тем самым превзойти Россию по количеству ледокольного флота. Об этом 13 марта заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

РИА Новости/Артем Пряхин

«Мы в процессе заказа 48 ледоколов. У России, как вы знаете, порядка 40 ледоколов», — пояснил президент США.

Он добавил, что по Арктике проходят важные судоходные маршруты.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что сотрудничество РФ и США в Арктике и других сферах поможет им стать успешней. Он подготовил ряд соответствующих предложений в инвестиционно-экономической сфере.

Президент Владимир Путин 21 февраля заявил, что многие страны хотят сотрудничать с Россией в сфере атомных ледоколов. По его словам, Россия на данный момент является безусловным лидером в Арктике.

В сентябре 2024 года Путин отмечал наличие у России уникального ледокольного флота, наращивание которого продолжится. На тот момент в стране насчитывалось 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов. В ноябре 2024 года российский лидер отмечал, что укрепление ледокольного флота напрямую повлияет на реализацию проектов России в Арктике. По словам главы государства, РФ создаёт мощные современные суда, воплощая научный и технологический потенциал. Отечественная экономика должна развиваться именно так, на базе своих технологий и прорывных решений. Впереди — амбициозные цели и большая работа, добавил Путин.