Вашингтон, 13 марта, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Ответственность за возможную остановку работы правительства и финансирования министерств и ведомств (шатдаун) в США ляжет на представителей Демократической партии. Об этом 13 марта заявил американский лидер Дональд Трамп.

Global Look Press/Niall Carson/Keystone Press Agency

«Мы провели законопроект, имея невероятные республиканские голоса… при наступлении шатдауна, даже демократы признают, это будет их вина», — отметил Трамп перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент США допустил шатдаун уже на текущей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2024 года США также могли столкнуться с временной остановкой работы правительства из-за разногласий в Конгрессе по некоторым статьям бюджета. Тогда республиканцы настаивали на включении в проект бюджета средств на помощь фермерам, а Демократическая партия требовала финансирования восстановительных работ и очистки территории после крушения моста в Балтиморе.

О вероятности шатдауна в США сообщалось и весной 2024 года. Однако в ночь на 23 марта Конгресс страны утвердил бюджет в размере 1,2 трлн долларов, тем самым избежав частичной приостановки работы правительства.