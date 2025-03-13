Трамп обвинил демократов за угрозу остановки работы правительства США
Трамп: вина за возможный шатдаун в США ляжет на Демократическую партию
Вашингтон, 13 марта, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Ответственность за возможную остановку работы правительства и финансирования министерств и ведомств (шатдаун) в США ляжет на представителей Демократической партии. Об этом 13 марта заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Мы провели законопроект, имея невероятные республиканские голоса… при наступлении шатдауна, даже демократы признают, это будет их вина», — отметил Трамп перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент США допустил шатдаун уже на текущей неделе.
Как сообщало ИА Регнум, в конце 2024 года США также могли столкнуться с временной остановкой работы правительства из-за разногласий в Конгрессе по некоторым статьям бюджета. Тогда республиканцы настаивали на включении в проект бюджета средств на помощь фермерам, а Демократическая партия требовала финансирования восстановительных работ и очистки территории после крушения моста в Балтиморе.
О вероятности шатдауна в США сообщалось и весной 2024 года. Однако в ночь на 23 марта Конгресс страны утвердил бюджет в размере 1,2 трлн долларов, тем самым избежав частичной приостановки работы правительства.