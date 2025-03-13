Москва, 13 марта, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Украине и Европе будет «труба», если Москва договорится с Вашингтоном.

«Опять такое, простите, пророчество — если Россия договорится с США, труба Европе и Украине вместе взятым», — сказал 13 марта белорусский лидер журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко добавил, что в руках России и США находится судьба Европы, которая «ведет себя недальновидно».

Как сообщало ИА Регнум, у американской стороны абсолютно точно сейчас нет плана по урегулированию конфликта на Украине, считает президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что США «зондируют почву», а на Россию нельзя надавить по вопросу урегулирования конфликта, и потому Вашингтон нажал на Киев. По его мнению, Россия обладает «большими козырями» в ситуации на Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Москва «их достанет».

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил журналистам о том, что уже идёт обсуждение с Киевом территориального вопроса, в том числе земель, которые Украина потеряет по завершении конфликта.

13 марта Владимир Путин заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, но есть вопросы, которые следует обсудить. Он поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности.