Вашингтон, 13 марта, 2025, 22:21 — ИА Регнум. США располагают возможностью надавить на Россию, но пока нет смысла об этом говорить из-за успешного хода переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом 13 марта заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

ИА Регнум

«В финансовом смысле мы можем сделать очень плохие вещи для России. У нас есть рычаги, но я не хочу говорить о них, потому что прямо сейчас мы ведём с ними обсуждения. <…> Они идут довольно позитивно», — пояснил Трамп журналистам.

Также президент США выразил надежду на согласие российской стороны в вопросе прекращения огня на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Россия обдумает и сформулирует свою позицию по итогам переговоров Украины и США в Саудовской Аравии после двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, сообщил 13 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает её, но есть вопросы, которые следует обсудить. Глава государства поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение договоренности. По словам Путина, есть вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток для получения оружия или проведения новой волны принудительной мобилизации в стране.