Вашингтон, 13 марта, 2025, 22:16 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил журналистам о том, что уже идёт обсуждение с Киевом территориального вопроса, в том числе земель, которые Украина потеряет по завершении конфликта.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency

По заверению американского президента, США проводит переговоры с украинской стороной относительно судьбы территорий и земельных участков, которые будут сохранены или утрачены, а также всех остальных аспектов итогового соглашения.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, но есть вопросы, которые следует обсудить. Он поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности.

Путин подчеркнул, что есть вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране.

Дональд Трамп выразил мнение, что заявления Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта были многообещающими, но неполными.

Он вновь подчеркнул, что нацелен на быстрое завершение украинского конфликта.

11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

В июне 2024 года Путин назвал условия, при выполнении которых немедленно будет отдан приказ о прекращении огня на Украине. Во-первых, это официальное заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, во-вторых, вывод всех украинских войск из регионов, которые вошли в состав России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.