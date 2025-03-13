Москва, 13 марта, 2025, 21:39 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ снимает с розыска 154 человека, пропавших в Суджанском районе Курской области, люди живы. Об этом 13 марта сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

Она отметила, что сотрудники МВД оказывают всеобъемлющую помощь жителям Суджанского района, которые прибывают из освобожденных российскими военными населенных пунктов.

«Многие из них числятся в реестре лиц, утративших связь с родственниками. В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы. Сотрудники полиции помогают им связаться с близкими», — написала Волк в Telegram-канале.

Она сообщила, что подразделения по вопросам миграции принимают заявления от граждан, которым необходимо восстановить паспорт. Документы изготавливаются в течение суток, при этом госпошлина не взимается.

Кроме того, для удобства граждан сотрудники полиции проводят выездные приемы в пунктах временного размещения, добавила Волк.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Вооруженные силы РФ освободили город Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

В МЧС 13 марта сообщили, что спасатели, военнослужащие и добровольцы эвакуировали 90 человек, находившихся в оккупированных ВСУ населённых пунктах Суджанского района. Их доставили в пункты временного размещения.

Врио губернатора области Александр Хинштейн 12 марта сообщал, что из Суджи эвакуировали 68 человек, из них 52 человека разместили в ПВР, ещё 16 приняли родственники.