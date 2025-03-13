Ханты-Мансийск, 13 марта, 2025, 21:42 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие первого всероссийского «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта среди ветеранов специальной военной операции. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

Более 300 участников из 60 регионов России будут соревноваться в пяти дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд. Спортивные состязания продлятся пять дней.

Замглавы Минобороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, что особое внимание организация уделяет реабилитации ветеранов спецоперации через физическую культуру. Для создания профильных спортцентров фонд налаживает сотрудничество с региональными властями. Таким образом, занятия становятся доступны каждому.

«Помимо «Кубка Защитников Отечества», мы проводим самые разные соревнования совместно с Министерством спорта РФ, Паралимпийским комитетом России и другими партнерами», — добавила она.

В 2024 году по всей России прошло около 40 физкультурных и спортивных мероприятий различного масштаба. В них приняли участие свыше 2,5 тыс. ветеранов СВО с инвалидностью. Для безопасного и комфортного занятия спортом ветераны получают специальные протезы и кресла-коляски. Также с недавнего времени их обеспечивают спортинвентарём и экипировкой для следж-хоккея.

Состязания в рамках «Кубка Защитников Отечества» проходят на спортивных объектах «ЮграМегаСпорт»: в Центре зимних видов спорта, ГК «Хвойный урман» и Ледовом дворце в Ханты-Мансийске. Помимо основной программы, для участников мероприятия подготовили культурно-досуговую повестку. Так, в рамках экскурсий их ознакомят с историей Югры, её культурой и традициями.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года фонд «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России и Минспорта РФ дал старт турниру «Кубок защитников Отечества». В течение трёх дней более 200 ветеранов СВО из 62 регионов соревновались в волейболе сидя, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге, армрестлинге и настольном теннисе.