Москва, 13 марта, 2025, 21:09 — ИА Регнум. Банк России на заседании совета директоров 21 марта рассмотрит возможность повышения ключевой ставки. Об этом 13 марта сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения (ключевой ставки. — Прим. ред.)», — сказал он в кулуарах Российского форума финансового рынка.

По словам зампреда ЦБ, насколько дискуссия получится активной по всем предлагаемым альтернативам, будет зависеть от того, какие участники соберутся за столом переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля глава банка ВТБ Андрей Костин предположил, что ключевая ставка в России может снизиться во второй половине 2025 года до 19%. По его словам, обвального падения кредитования ждать не стоит. Однако небольшое снижение в розничном и замедление темпов в корпоративном кредитовании вполне возможно.

Ранее, 14 февраля, совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Согласно прогнозу регулятора с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернётся к 4% в 2026 году и будет находиться на этом целевом уровне в дальнейшем.

В октябре 2024 года Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в дальнейшем ЦБ может дополнительно повысить ставку и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.