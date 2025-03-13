Вашингтон, 13 марта, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не видит угрозы нападения России на какие-либо страны — члены НАТО.

Global Look Press/Niall Carson/Keystone Press Agency

Американского лидера спросили, считает ли он, как и некоторые союзники США по НАТО, что Россия может напасть на их государства.

«Нет, не считаю. Думаю, когда это дело (урегулирование на Украине. — Прим. ред.) будет сделано, всё будет сделано. Они все захотят вернуться домой и отдохнуть. Не предвижу, чтобы такое произошло. Нет, не предвижу, чтобы такое произошло», — ответил Трамп в ходе встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как передавало ИА Регнум, 14 января Рютте призвал страны ЕС готовиться к войне с Россией и наращивать расходы на оборону. По его мнению, в противном случае через пять лет европейцам якобы придется учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

По словам Рютте, безопасность «не может быть бесплатной». Генсек НАТО призвал депутатов Европарламента использовать своё влияние и сыграть ключевую роль в дебатах по необходимости срочно нарастить военные расходы за счёт сокращения трат на социальные выплаты.

22 января еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС столкнулся с экзистенциальной угрозой, которая якобы исходит от России. Он призвал готовиться к войне в течение следующих пяти лет и мобилизовать все финансовые ресурсы для этого.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу. Он отметил, что антироссийская пропаганда используется для оправдания гонки вооружений. Глава государства добавил, что ухудшение отношений с рядом европейских стран произошло не по вине Москвы.