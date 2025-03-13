Вашингтон, 13 марта, 2025, 20:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что заявления президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта были многообещающими, но неполными.

Global Look Press/Niall Carson/Keystone Press Agency

«Путин выступил с очень многообещающим заявлением», — заявил Трамп журналистам в Белом доме перед переговорами с генсеком НАТО Марком Рютте.

Он добавил, что высказывания российского лидера были «неполными».

Кроме того, Трамп вновь заявил, что нацелен на быстрое завершение украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Путин заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, но есть вопросы, которые следует обсудить. Он поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности. Путин подчеркнул, что есть вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране.

11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

В июне 2024 года Путин назвал условия, при выполнении которых немедленно будет отдан приказ о прекращении огня на Украине. Во-первых, это официальное заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, во-вторых, вывод всех украинских войск из регионов, которые вошли в состав России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.