Трамп заявил, что присоединение Гренландии к США произойдёт
Трамп: присоединение Гренландии к США нужно для международной безопасности
Вашингтон, 13 марта, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Присоединение Гренландии к США произойдёт, это необходимо для международной безопасности, заявил 13 марта американский президент Дональд Трамп.
«Я считаю, что это произойдет», — сказал глава Белого дома перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Таким образом Трамп ответил на вопрос журналистом о перспективе присоединения Гренландии к США.
Как передавало ИА Регнум, американский лидер неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц при этом отмечал, что Вашингтон готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.
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