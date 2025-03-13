Москва, 13 марта, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Россия добилась значительных успехов в развитии Крыма за 11 лет, превзойдя достижения Украины за весь период управления полуостровом. Об этом заявил директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин в ходе круглого стола «Воссоединение Крыма и России: 11 лет новой жизни» в пресс-центре МИЦ «Известия».

Данилин отметил, что с 2014 года на полуострове появилась современная инфраструктура: построены новые дороги, введён в эксплуатацию Крымский мост, который связал регион с материковой частью России, способствовав развитию бизнеса. В Симферополе открылся международный аэропорт имени Айвазовского, а детский центр «Артек» был полностью восстановлен, вновь став символом счастливого детства.

По его словам, одним из ярких примеров разницы в управлении он назвал так называемую «школу четырёх президентов» в Симферополе. Возведение этого учебного заведения обещали четыре украинских президента — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович, однако проект так и не был реализован. Школа была построена уже после воссоединения Крыма с Россией при президенте России Владимире Путине.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также подчеркнул важность государственной поддержки региона. Он отметил, что за 11 лет благодаря федеральному финансированию и госпрограммам в городе были возведены сотни объектов социальной инфраструктуры — школы, больницы, детские сады, проведён капитальный ремонт зданий, благоустройство территорий.

Кроме того, были приняты меры по усилению безопасности региона, что, по словам Развожаева, позволяет городу чувствовать себя уверенно и радушно встречать гостей.

В ходе дискуссии руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов привёл результаты опросов, согласно которым 86% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией. Он подчеркнул, что 63% респондентов видят в этом событии положительные геополитические последствия, а 84% считают, что Россия продемонстрировала способность отстаивать свои национальные интересы.

Руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Владимир Шаповалов отметил, что политическая воля Путина, поддержанная российским обществом, способствовала консолидации страны. Он назвал это явление «Крымским консенсусом», который выражается в единстве россиян вокруг идеи воссоединения полуострова, защиты соотечественников и укрепления суверенитета страны.

Как передавало ИА Регнум, 14 января Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он отметил, что после воссоединения с Россией эти регионы добились впечатляющих успехов, и прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики.

Референдум о воссоединении с Россией прошел в Крыму и Севастополе после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение. Явка составила более 83%. 18 марта 2014 года был подписан договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.