Вашингтон, 13 марта, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад встрече и беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

Globa Look Press/White House/Flickr.com

«Я бы с удовольствием встретился с ним (Путиным. — Прим. ред) и поговорил с ним, но нам нужно поскорее покончить с этим (кризисом на Украине — Прим. ред)», — заявил Трамп в ходе встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По его словам, США считают, что их взаимодействие с Россией по урегулированию на Украине идет нормально.

Трамп добавил, что Вашингтон обсуждает с Киевом территориальный вопрос, в том числе о том, какие земли будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Путин заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, но есть вопросы, которые следует обсудить. Он поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности. Путин подчеркнул, что есть вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране.

11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

В июне 2024 года Путин назвал условия, при выполнении которых немедленно будет отдан приказ о прекращении огня на Украине. Во-первых, это официальное заявление Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, во-вторых, вывод всех украинских войск из регионов, которые вошли в состав России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.