Москва, 13 марта, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Звук на видеозаписи совещания, которое провел президент России Владимир Путин в одном из штабов в Курской области, «поплыл» из-за рассинхронизации звуковой дорожки с видео. Об этом 13 марта рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-служба Кремля/ТАСС

Ранее многие зрители обратили внимание на то, что в телевизионной трансляции звук на совещании отставал от картинки, но впоследствии на видео, опубликованном на сайте Кремля, звук отредактировали.

«Это не прямая трансляция, была сделана запись, и потом уже, собственно, когда все вернулись, то на соответствующем носителе это было передано. Но иногда бывает, что называется, » поплыл звук», то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой. И был вариант или несколько часов еще ждать, чтобы привести все в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность», — сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, было принято решение в пользу оперативного информирования общественности, а потом уже это видео заменили кадрами должного качества.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников. Президент выразил благодарность всем военнослужащим, участвующим в освобождении региона.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.