Курск, 13 марта, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат», участвовавшие в операции «Поток», рассказали, как российские солдаты поддерживали друг друга, пока передвигались по трубе газопровода в Суджу. Ребята подбадривали сослуживцев шутками, постоянными разговорами и даже читали стихи собственного сочинения. Не обошлось и без кратковременных галлюцинаций.

ИА Регнум Тыркач и Медведь в госпитале

«Я бы даже сказал, некоторые просто сходили с ума. Как? Ну, всякое видели. Кто-то птичек, кто-то червей, кто-то еще чего-то. В нашей группе такого не было. То есть у нас были ребята более подготовленные к работе», — рассказал в беседе с главным редактором ИА Регнум боец с позывным Медведь.

Что конкретно им предстоит, штурмовики не знали до последнего момента. Операция держалась в строжайшем секрете. А когда узнали — приняли приказ и отправились выполнять.

«Сомнения, может быть, и были бы, если бы речь шла о малой какой-то группе, но так как шло там много народу, все друг друга поддерживали. Морально уже легче было, когда много народу. Легче пройти было», — поддерживает боевого товарища штурмовик с позывным Тыркач.

Главная сложность была в нехватке воздуха, нехватке воды. И в постоянном психологическом давлении, отсутствии возможности вытянуться во весь рост.

«В полный рост удается вытянуться только тогда, когда ложишься вдоль трубы», — объясняет Медведь.

Всего группа, в которой шли Медведь и Тыркач провела в трубе шесть суток. Всё это время думали — как бы побыстрее выйти и уже начать выполнять свою непосредственную задачу — выбивать противника с его позиций.

«Из трубы был выход один — в конце. Мы туда шли и думали, что сейчас дойдем и всё. И вот с этой мыслью мы двигались вперед, она нас согревала. И друг к другу, как бы там ни было, мы в любом случае шутили, не допускали того, чтобы человек остался один на один со своими мыслями и мысли его поглотили», — говорит Тыркач.

Все шесть суток ребята почти ничего не ели.

«Проблема с водой была. Поешь — хочется пить. Ну и старались не есть, — объясняет Медведь. — В день там галеточку закинешь, раз в сутки. Галеточка — это маленькая такая печенюшка».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953120" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российские штурмовики рассказали об операции «Труба»

Проход подразделения Медведя и Тыркача по самой трубе занял около полутора суток: шли, останавливались, накрывались одеялами, отдыхали и снова шли.

«Когда ты в трубе, вот в такой толстостенной, ты из нее никак не вылезешь. То есть либо вперед, либо назад. Но так как у нас «назад» нет, то мы шли вперед», — говорит будничным тоном Медведь.

Добравшись до выхода, группа еще четверо с лишним суток дожидалась, когда подтянутся остальные подразделения. Пока ждали — разговаривали обо всем.

«Даже стихи читали. Какие? А вот не скажу», — смеется Медведь.

«У нас товарищ сочинил. Нет, не в трубе. Он до этого ещё сочинил, а в трубе прочитал», — подхватывает Тыркач.

Сейчас оба бойца находятся в госпитале, залечивают полученные в бою раны. Они пошли на штурм одними из первых.

«Мы выходили одни из первых, я не знаю, сколько позади было. Говорили, там много. Там и 200, и 300, и 500, и 600 — цифры всегда росли и росли, а фактов мы не знаем», — говорит Медведь.

Парни осознают, что стали участниками уникальной операции, каких не проводила еще ни одна армия в мире. Говорят, что за время, проведенное в трубе, было много всяких мыслей. Но никаких «переосмыслений» о цели и смысле их собственного участия в СВО.

«Мы изначально знали, зачем мы пошли. Чтобы вывести эту нечисть отсюда», — просто отвечает Медведь.

Об операции «Поток», в ходе которой сотни бойцов проникли в тыл врага в оккупированной Судже, пройдя по трубе газопровода около 15 километров, стало известно на днях. Сначала из неофициальных сообщений военкоров. Затем — на официальном уровне. 12 марта об операции Верховному главнокомандующему доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Днем ранее участников операции навестил в госпитале глава Курской области Александр Хинштейн.