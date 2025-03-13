Москва, 13 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Граждане России, постоянно проживающие в Белоруссии, и белорусы, имеющие постоянное место жительства в РФ, получат право участвовать в выборах обеих стран как избиратели и кандидаты. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко в Кремле.

Егор Алеев/ТАСС

«В соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках к договору от 1998 года о равных правах граждан двух стран, россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты», — сказал Путин.

Он добавил, что такие меры способствуют расширению возможностей для более активного участия граждан в политической и общественной жизни.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе переговоров Путина и Лукашенко в Кремле был подписан ряд межгосударственных и межведомственных документов, включая совместное заявление и соглашение о защите граждан двух стран от необоснованного преследования со стороны зарубежных структур.