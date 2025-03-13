Москва, 13 марта, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты хотят сперва завершить конфликт на Украине, а затем обсуждать перспективы развития двусторонних отношений с Россией. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«Мы же не только Украину обсуждаем. Мы ещё обсуждаем будущее, российско-американские отношения. И пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение, возможно, нового стратегического курса между США и Россией. Но прежде, чем к этому перейти, американцы хотят завершить боевые действия на Украине. И они чётко высказывают свои противоречия», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин вечером 13 марта проведёт встречу с прибывшим в Москву спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в закрытом формате.

Путин также допустил, что для обсуждения перемирия в зоне украинского конфликта ему придётся провести телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что сама по себе идея о перемирии правильная, однако всё ещё остаются вопросы, которые нужно обсуждать.