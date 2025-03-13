Москва, 13 марта, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом состоится тогда, когда глава российского государства даст сигнал. Об этом 13 марта заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Когда президент даст сигнал о том, что он будет начинать переговоры с Уиткоффом, тогда Уиткоффа позовут в Кремль, и он будет встречаться с президентом», — рассказал он.

При этом Ушаков не стал давать прогнозов о том, когда именно завершится встреча.

«Трудно предсказать», — отметил помощник главы государства.

Как ранее передавало ИА Регнум, Ушаков сообщил, что Путин вечером 13 марта проведёт встречу с Уиткоффом в закрытом формате.

Ранее Путин заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, но есть вопросы, которые следует обсудить. Он поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности. Путин подчеркнул, что есть вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране.

По итогам переговоров США и Украины в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России.

Ушаков отметил, что это предложение — уловка и попытка дать передышку украинским военным, пользы для России от него не будет. Он подчеркнул, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. Идея остановить боевые действия на 30 дней, добавил он, далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России и о котором постоянно говорит Москва.