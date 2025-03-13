Москва, 13 марта, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ один за другим освобождают населенные пункты вблизи Суджи в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Уверен, что что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения. Не только в Судже, но и прилегающие населенные пункты — мы сейчас забираем их один за одним. Все прилегающие населенные пункты, всю агломерацию», — сказал Путин по итогам переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Он отметил, что исходя из того, как «будет складываться ситуация на земле», Россия будет договариваться о прекращении конфликта и выхода на приемлемые для всех договоренности.

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