Осло, 13 марта, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Перемирие в зоне украинского конфликта будет использовано Вашингтоном и Брюсселем для перевооружения киевского режима. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье.

«Это соглашение не предусматривает никаких политических решений и, скорее всего, будет использовано американцами и европейцами для переброски на Украину новых вооружений», — отметил он.

По его словам, Лондон также может за это время разместить на территории Украины свои войска.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта политолог-американист Константин Блохин также предупредил, что киевский режим может перевооружиться за время 30-дневного перемирия с РФ. По его словам, данный вопрос выглядит особенно остро в контексте возобновления поставок оружия из США.

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии и в целом поддерживает её, однако всё ещё остаются вопросы, которые необходимо обсудить. По его словам, есть вероятность, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране. Поэтому необходимо решить вопросы контроля верификации соглашения о прекращении огня, добавил глава государства.