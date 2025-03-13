Москва, 13 марта, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что может созвониться с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить идею 30-дневного перемирия на Украине.

«Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

При этом российский лидер поинтересовался, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова цена этих приказов. По его словам, есть вероятность, что Киев может воспользоваться периодом перемирия, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране. Поэтому необходимо решить вопросы контроля верификации соглашения о прекращении огня, добавил Путин.

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