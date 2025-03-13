Москва, 13 марта, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных, которые освободили Суджу в Курской области. На эту тему Путин высказался 13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Мне сказали: «Завтра Суджа будет в наших руках». Именно так и произошло», — сказал президент.

12 марта Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована и ее планомерное уничтожение продолжается.

На совещании Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Вооруженные силы РФ освободили город Суджу в Курской области. За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 150 военнослужащих.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила важность освобождения города, отметив, что это демонстрирует выполнение Россией поставленных целей и задач.