Москва, 13 марта, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Сила переговорной позиции России заключается в освобождении Курской области от украинских неонацистов, так как ранее оккупированные российские территории киевский режим намеревался использовать в качестве своего аргумента. Об этом в четверг, 13 марта, заявил политолог Никита Ляховецкий корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия обладает «большими козырями» в вопросе урегулирования украинского конфликта. По словам главы Белоруссии, если Москва их применит, то тогда удастся договориться.

«Главный козырь России — это то, чего добиваются наши воины, наши защитники на земле. Наступление идет на разных участках фронта, наши бойцы освобождают от неонацистов Курскую область. И в этом сила нашей переговорной позиции», — сообщил политолог.

Эксперт считает, что безусловным козырем в переговорах об урегулировании украинского конфликта станет полное освобождение Курской области, потому что тогда Украина потеряет один из последних аргументов, который они могли бы использовать. Это непростая работа, но российские военные уже близки к этой цели — освобождению Курщины, уточнил собеседник агентства.

«И очень важно всегда помнить, что то, до чего договорятся дипломаты, никогда бы не стало возможным без героизма наших солдат, без их самоотверженности и работы. А также без миллионов людей со всей страны, которые обеспечили армии плотный тыл. Каждый сделал это по-своему, но помогал общему для страны делу», — подытожил Ляховецкий.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум в четверг, 13 марта, сообщил, что сложно сказать, о каких именно козырях говорил Лукашенко. По мнению политолога, речь могла идти о резервной группировке российских войск.

«Это примерно 300 тыс. приготовленных солдат, которые не вводились еще в бой, которые находятся в резерве. И введение которых в бой будет означать, резкий обвал фронта. И может быть, он имел ввиду также новые ракетные разработки, типа «Посейдон» и «Циркон», — рассказал эксперт.

Собеседник агентства считает, что слова Лукашенко о козырях России не оптимистичны в отношении предложенного американо-украинского перемирия, но при этом вполне реалистичны. Специалист уверен, что призыв белорусского президента верить фактам, а не словам, также относится к предложенному американо-украинскому перемирию.

«Я бы не говорил, что эти козыри обязательно придется выкладывать. Лукашенко просто сказал об их наличии. А иногда эти слова стоят намного дороже, чем само их применение», — подытожил Данилин.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложение о временном перемирии на Украине — уловка и попытка дать передышку украинским военным, пользы для России от него не будет. Он отметил, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. Идея остановить боевые действия на 30 дней, добавил он, далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России и о котором постоянно говорит Москва.

11 марта в городе Джидде в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры. По их итогам было опубликовано заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.

Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что урегулирование конфликта на Украине должно ставить целью долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Он отмечал, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы укрепить силы. Кроме того, Москва не раз указывала на систематическое нарушение договорённостей украинской стороной.

В июне 2024 года Путин отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, он указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.