Миасс, Челябинская область, 14 марта, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Многодетная мать из Челябинской области Екатерина К., обвиняемая в убийстве собственного двухлетнего сына при помощи неоднократных инъекций наркотических веществ, много лет употребляла запрещенные вещества и делала себе инъекции даже в здании детского сада, откуда потом забирала детей. Сразу после похорон сына женщина вместе с мужем отправились за очередной закладкой. Об этом ИА Регнум рассказали знакомые и соседи семьи.

Социальные сети Погибший Саша

13 марта Следственный комитет РФ по Челябинской области сообщил, что жительница города Миасс регулярно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм двухлетнего сына, для того, чтобы ребенок вел себя тихо и спокойно. В результате действий женщины, 22 января малыш скончался от передозировки наркотика. Мать заявила полицейским, что не знает причин смерти ребенка. Однако тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установила причину смерти ребенка. Сейчас женщина арестована по обвинению в убийстве сына, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ). Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

В разговоре с журналистами ИА Регнум знакомые и соседи 31-летней жительницы Миасса Екатерины К. рассказали о жизни многодетной семьи. По их словам, Екатерина вместе с 32-летним мужем Владимиром И. уже много лет регулярно употребляют запрещенные вещества и совсем не занимаются детьми.

«Екатерина с мужем и детьми были нашими соседями, я хорошо знаю их семью. Сколько они жили рядом, всегда с ними были проблемы, но больше всего страдали дети. Раньше Катя была нормальной девушкой, но еще в юности связалась с мужчиной по имени Павел, он был наркоманом. Катя вышла за него замуж, со временем сама подсела на запрещенные вещества. У пары появились дети. Примерно пять лет назад Катя развелась с первым мужем, у неё появился новый мужчина — Владимир, тоже наркоман. Катя ждала его из тюрьмы, а, когда он вышел, они поженились, у них родился совместный ребенок. Вместе с новым мужем Катя тоже употребляла наркотики — они вместе за закладками ходили, вместе из дома пропадали. Дети всегда одни были», — поделилась с ИА Регнум соседка семьи Ирина (имя изменено).

По словам женщины, всего у Кати было четверо детей от двух мужей: 11-летняя Маша, 10-летняя Марина, 8-летний Коля (имена изменены) от первого брака с Павлом. И двухлетний Саша (имя изменено) от второго брака с Владимиром. Ирина рассказала, что одна из дочерей Екатерины родилась с диагнозом ДЦП и имела инвалидность. При этом какого-то специального ухода девочка от родителей не получала.

Социальные сети Обвиняемая в убийстве Екатерина К. и её муж Владимир И. вместе с сыном Сашей

«За своими детьми Катя совсем не следила, оставляла их подолгу дома одних. Они с мужем регулярно уходили за наркотиками и пропадали. Дети голодали, всегда ходили оборванные, грязные. Я лично отдавала им старые вещи моих детей, подкармливала. Другие соседи тоже отдавали им еду, какие-то вещи. Дети, считай, беспризорные были, бегали по улице, попрошайничали. Увидят соседскую бабушку, что из окна выглянула, и сразу бегут к ней: «Бабуля, дай что-нибудь!» Детей жалко — мы их все подкармливали, одевали», — рассказала ИА Регнум другая знакомая семьи Светлана (имя изменено).

Мать Екатерины и бабушка детей пыталась помогать своим внукам и даже забирала их жить к себе, но пенсионерка одна не могла тянуть всех детей, и ребятишки возвращались в дом к родителям. По словам знакомых, Екатерина регулярно употребляла наркотики и почти всегда находилась в состоянии опьянения. Женщина могла употребить наркотики даже в здании детского сада, который посещал её сын.

«Мне воспитательница детского сада рассказывала, что Катя могла прийти за ребенком в детский садик и, пока ждала, что его нянечка оденет, сама выйти в предбанник и уколоться. И пойти ребенка забирать в таком состоянии. Воспитатели это замечали и ребенка Кате не отдавали. Звонили бабушке, ждали, пока она придет за внуком», — рассказала ИА Регнум Светлана.

Еще одна знакомая семьи рассказала о погибшем младшем сыне Екатерины, двухлетнем Саше.

«Мальчик был хороший очень, общительный, любвеобильный! Казалось, что он дома недополучает внимания и нежности и в детском садике он очень тянулся ко всем, со всеми дружил. В день его смерти, 22 января, Катя утром позвонила в детский сад и сказала, что они проспали и придут позже, попросила оставить обед для ребенка. Где-то через 10 минут Катя снова позвонила и сказала, что они больше в детский сад ходить не будут, потому что Саша умер. Когда полиция приехала к ним домой, ребеночек был одет в уличный зимний комбинезон, хотя врачи констатировали, что смерть наступила в 3 часа ночи. Уж не знаю, просто они оставили его спать в уличной одежде или уже утром не поняли, что ребенок умер и нарядили, чтоб в садик вести. Ужасная судьба у малыша! Очень его жалко! А вот Катю мне ни капли не жалко! Её мама много раз отправляла в лечебницу, но Катя каждый раз сбегала оттуда, хвасталась: «Вот меня мамка положила! А чего там лежать? Я и сбежала. Собралась и автостопом поехала домой». Она сама виновата в том, что сделала со своей жизнью. Но дети… детям-то такое за что?» — рассказала знакомая семьи Оксана (имя изменено).

Социальные сети Погибший двухлетний Саша (имя изменено)

При этом, по словам знакомых и соседей, многие из них неоднократно жаловались на семью и условия содержания малолетних детей в полицию и органы опеки, однако никакого результата это не приносило.

«Раньше полиция приезжала к ним домой пару раз, но толку никакого. А потом и вовсе ездить перестали, даже когда соседи вызывали. С опекой тоже самое, много раз соседи сообщали органам опеки об образе жизни этой семьи, но, как вы видите, реакции ноль. Даже в ту ночь, когда ребенок у неё умер, родителей ведь дома не было! Другие дети всю ночь кричали в окно: «Вызовите полицию! Вызовите скорую!». Это слышали соседи и вызвали полицию, но никто не приехал, хотя отдел полиции тут рядом совсем», — рассказал знакомый семьи Сергей (имя изменено).

По словам знакомой семьи Оксаны, сейчас дети Екатерины находятся у бабушки. Пенсионерка планирует оформить официальную опеку над внуками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Миассе Челябинской области мать убила своего двухлетнего сына, введя ему наркотические средства шприцем. Тело ребенка было обнаружено 22 января в квартире одного из домов на улице Ремесленной в Миассе. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, ребенок умер от отравления наркотической смесью.

Telegram/Челябинский Следком

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая с целью успокоения своего малолетнего ребенка, избавления себя от его периодических криков неоднократно умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм сына», — сообщили в СК по Челябинской области.

В отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), она допрошена в качестве обвиняемой. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.