Москва, 13 марта, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению украинского конфликта и выходу на приемлемые договоренности исходя из ситуации «на земле». Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем договариваться о следующих шагах и для прекращения конфликта, и для выхода на приемлемые для всех договоренности», — отметил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российский лидер добавил, что ситуация на земле стремительно меняется.

«Вчера в ходе доклада командующий группировкой «Север» сказал: завтра Суджа будет в наших руках — именно так и произошло», — сообщил Путин.

Президент поблагодарил российских военных, которые решили эту задачу, и заявил, что все планы, которые намечены на участках вклинения ВСУ в Курской области, будут исполнены, как и на других участках боевого соприкосновения.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, но есть вопросы, которые следует обсудить. Он поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности.

Путин подчеркнул, что есть вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране. Поэтому необходимо решить вопросы контроля верификации соглашения о прекращении огня.

По итогам переговоров США и Украины в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что это предложение — уловка и попытка дать передышку украинским военным, пользы для России от него не будет. Он подчеркнул, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. Идея остановить боевые действия на 30 дней, добавил он, далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России и о котором постоянно говорит Москва.