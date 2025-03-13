Москва, 13 марта, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Облик, который выбрали горожане Большому Московскому цирку, представляет собой выражение яркой и радостной праздничной эмоции, задающей весеннее настроение. Такое мнение выразил управляющий директор, главный архитектор «Моспроект-4» Вадим Греков.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«В очередной раз мы имеем шанс сделать яркий, очень необычный знаковый объект, архитектура которого станет знаком времени, полного динамики и больших перемен», — сказал он телеканалу «Москва 24». По словам архитектора, проект цирка может стать большим событием для города и горожан.

Изначально новое здание цирка планировалось построить на месте старого, на проспекте Вернадского. Возведенное более 50 лет назад здание уже не может обеспечивать комфорт зрителей, указывал Сергей Собянин. Свыше 250 тысяч человек приняли участие в опросе в системе «Активный гражданин», чтобы решить судьбу цирка. Более 73% граждан указали, что в Москве необходимо построить один из лучших в мире современных цирков.

Специалисты и руководство цирка поддержали идею построить объект на новой площадке. Таким образом, стройплощадку перенесут в Мнёвниковскую пойму. Эта территория была выбрана не случайно, так как это перспективный район города, обладающий хорошей транспортной доступностью.

Далее состоялось второе голосование на выбор подходящего облика здания. По итогам голосования из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро АПЕКС, которую поддержали 29% взрослых и 42% детей.

Город учел мнение самой важной части аудитории — детей, которые являются преданными поклонниками этого жанра. Строительство будет завершено к 2028 году или в первой половине того же года.