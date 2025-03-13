Москва, 13 марта, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Сама по себе идея правильная, и мы безусловно ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. Возможно, нам нужно с нашими американскими партнерами на этот счет переговорить. Может, даже с президентом США Дональдом Трампом созвониться. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», — сказал Путин во время совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В то же время Путин поинтересовался, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова цена этих приказов.

«Вы представляете две тысячи километров? Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? И потом кто будет на кого сваливать нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон», — подчеркнул российский лидер.

По его мнению, есть вероятность, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране. Поэтому необходимо решить вопросы контроля верификации соглашения о прекращении огня.

Ранее Лукашенко заявил, что власти Украины не согласятся на перемирие, надеясь на отказ от подобной инициативы со стороны России.

По мнению президента Белоруссии, любое перемирие приведет к замораживанию ситуации на фронте, что вряд ли устроит Украину.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

В июне 2024 года Путин назвал условия, при выполнении которых немедленно будет отдан приказ о прекращении огня на Украине. Во-первых, глава государства потребовал официального заявления Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, во-вторых, украинские войска должны быть выведены из всех регионов, которые вошли в состав России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.