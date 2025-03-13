Москва, 13 марта, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства во время сегодняшних переговоров в Кремле.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин добавил, что договор о взаимной безопасности России и Белоруссии вступил в силу сегодня.

Также был подписан ряд межгосударственных и межведомственных документов, включая совместное заявление и соглашение о защите граждан двух стран от необоснованного преследования со стороны зарубежных структур.

28 февраля президент России подписал закон о ратификации договора с Белоруссией, который обеспечивает гарантии безопасности в рамках Союзного государства. Этот закон также был одобрен нижней палатой парламента Белоруссии, Лукашенко подписал соответствующий документ. Согласно договору, Москва и Минск обязуются поддерживать друг друга всеми средствами, разрешёнными международным правом, в том числе в политической, военной и других сферах, если на безопасность России или Белоруссии будет совершено посягательство.

Документ также включает положения, касающиеся ядерного оружия, позволяя его использование в ответ на применение аналогичного вооружения или других видов оружия массового поражения против РФ или Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом 13 марта.