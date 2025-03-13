Москва, 13 марта, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Ситуация в Курской области полностью под контролем российских военных, украинская группировка находится в полной изоляции. Об этом 13 марта заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Вчера был в Курской области — там ситуация полностью под нашим контролем, группировка, вторгнувшаяся на нашу территорию, полностью в изоляции, управление украинскими войсками утрачено», — отметил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он указал, что если пару недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались выходить из Курской области небольшими группами, то теперь это невозможно. Вывести технику оттуда невозможно, подчеркнул глава государства.

«Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два выхода — сдаться в плен или погибнуть», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Вооруженные силы РФ освободили город Суджу в Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 150 военных.

Вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер действий украинских войск и иностранных наёмников.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.