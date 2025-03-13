Москва, 13 марта, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Москва в закрытом формате ведёт переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Уже сегодня, в закрытом пока режиме, но ведём переговоры по инициативе некоторых наших партнёров о возможном их возвращении на наш рынок. Всё спокойно, достойно, с уважением друг к другу и соблюдением взаимных интересов», — рассказал российский лидер.

При этом глава государства отметил, что у компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, не будет каких-либо преференций. По словам Путина, если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский президент поручил внимательно отнестись к вопросу возвращения покинувших рынок РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также добавила, что для возвращения иностранным компаниям необходимо проявить уважение к истории страны и к ее героям.