Москва, 13 марта, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Резкое ухудшение погоды ожидается в столице в ночь на 14 марта. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

«Синоптики предупреждают о шторме в ночь на пятницу и в течение 14 марта», — написал мэр.

Он добавил, что с 21:00 ветер может усиливаться до 22 м/с. Возможен дождь. «Городские службы переведены в режим повышенной готовности», — подчеркнул мэр.

Он обратился к жителям города с просьбой быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними.