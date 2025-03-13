Москва, 13 марта, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также белорусские расчёты на параде Победы в Москве 9 мая.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Александр Григорьевич подтвердил своё участие в праздновании Победы 9 Мая в Москве. Также, согласно имеющейся договорённости, расчёт Вооружённых сил Белоруссии примет участие в торжественном параде на Красной площади», — отметил российский лидер.

Путин также добавил, что широкое празднование годовщины Победы пройдёт в обеих странах, ведь это общая победа, цену которой все прекрасно понимают.

Как передавало ИА Регнум, Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров стран организации на празднование 80-летия Победы. На мероприятия в честь 9 Мая в Москву также приедут президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин.

В январе министр обороны России Андрей Белоусов также отметил, что на парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран.