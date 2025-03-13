Москва, 13 марта, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия подписали солидный пакет документов по итогам переговоров лидеров двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Подписан солидный пакет межгосударственных и межведомственных документов», — сказал Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции.

Российский лидер подчеркнул, что в совместном заявлении двух стран был четко подтвержден настрой на дальнейшее активное развитие многоплановых российско-белорусских связей.

«Россия и Белоруссия продолжат сообща строить союзные государства, углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух наших стран», — отметил Путин.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление, соглашение о мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных структур, а также обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве.

Как передавало ИА Регнум, белорусский лидер прибыл в Москву с официальным визитом 13 марта. После беседы «один на один» Лукашенко и Путин продолжили общение в расширенном составе, с участием членов делегаций.

В ходе переговоров планировалось, что лидеры стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Также стороны должны были затронуть актуальные темы международной повестки дня. Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов.