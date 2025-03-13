* Юрий Дудь — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Ровшан Аскеров — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 13 марта, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Блогер Юрий Дудь (внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ) резко осудил высказывания бывшего знатока игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который заявил, что атаки украинских боевиков на мирных жителей Белгорода являются оправданными.

Сергей Бобылев/ТАСС

Аскеров в интервью Дудю утверждал, что гибель детей в Белгороде в результате украинских обстрелов — это вина их родителей, поскольку они россияне. Он также заявил, что не испытывает сочувствия к жителям города, пострадавшим от ударов ВСУ.

В ответ Дудь раскритиковал его высказывания.

«Не то что бы я хотел тебе давать советы. Я просто считаю твой тейк (набор тезисов и аргументов. — Прим. ред.) людоедским совершенно. И то, что для тебя дети в Киеве отличаются от детей в Белгороде. Для меня — не отличаются», — заявил блогер.

В том же интервью Аскеров заявил, что считает атаки украинских боевиков на российские города оправданными.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2025 года Росфинмониторинг включил Аскерова в список террористов и экстремистов, а в марте он был вновь объявлен в розыск МВД России. Аскеров в настоящее время находится за пределами России, и против него ведется расследование по делу о реабилитации нацизма.