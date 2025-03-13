Москва, 13 марта, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере. Об этом 13 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Именно в такой традиционно дружеской, деловой и конструктивной атмосфере прошли сегодняшние переговоры с Александром Григорьевичем», — отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусской стороной.

Он добавил, что обменялся с Лукашенко мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, а также по вопросам в сфере экономики, безопасности и обороны.

Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе встречи с Лукашенко охарактеризовал отношения с Белоруссией как братские в буквальном смысле этого слова.

Также глава государства отметил, что на Россию, как главного экономического партнера Белоруссии, приходится около 60% белорусского внешнеторгового оборота. По итогам 2024 года товарооборот вырос примерно на 6% и превысил 50 млрд долларов.

Лидеры России и Белоруссии по итогам состоявшихся переговоров подписали совместное заявление, а также несколько документов. В частности, главы государств поставили подписи под протоколом о внесении изменений в договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, протоколом об обмене грамотами о ратификации договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Путин и Лукашенко сразу после подписания передали друг другу грамоты.