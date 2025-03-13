Москва, 13 марта, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Вечером 13 марта президент России Владимир Путин проведёт закрытую встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

РИА Новости/Михаил Метцель/POOL

«Встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате», — рассказал он «Известиям».

Ранее Ушаков также сообщал, что Уиткофф, прибывший в Москву, встретится с российскими представителями «очень высокого ранга».

Как передавало ИА Регнум, 13 марта самолёт Уиткоффа, вылетевший из Катара, где американский дипломат накануне провёл переговоры о заложниках в Газе и встретился с катарским премьер-министром, приземлился в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что представители США летят в Москву. Он сообщил, что контакты с американской стороной уже были: накануне Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провели телефонный разговор. В ходе беседы, уточнил он, российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде.