Москва, 13 марта, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Россия является главным экономическим партнером Белоруссии. Об этом 13 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«На Россию, как главного экономического партнера Белоруссии, приходится около 60% белорусского внешнеторгового оборота», — отметил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он добавил, что по итогам 2024 года товарооборот вырос примерно на 6% и превысил 50 млрд долларов.

Российский лидер добавил, что более 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на национальные валюты, тем самым взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках.

Как сообщало ИА Регнум, Путин охарактеризовал отношения с Белоруссией как братские в буквальном смысле этого слова.

Лукашенко 6 декабря заявил, что Россия и Белоруссия стали сильнее вопреки внешнему давлению. Он подчеркнул, что в условиях беспрецедентного санкционного давления сохранены базовые отрасли экономики, не нарушена финансовая система, безработица находится на минимальных значениях, доходы и накопления граждан растут.

Лукашенко также отметил, что был создан уникальный мировой опыт: две страны, две экономики ― одно экономическое пространство. По его словам, этот опыт проверен временем и доказал свою состоятельность.