Курск, 13 марта, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел ВСУ кассетными боеприпасами в Казачьей Локне Курской области. Об этом сообщает канал в своих соцсетях.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Беспилотник вражеский в небе висел, выследил нас. По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 метров. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда», — рассказал корреспондент «Звезды» Антон Войтович.

Уточняется, ВСУ намеренно били по точке эвакуации мирных жителей. Никто из репортеров не пострадал.

Как передавало ранее ИА Регнум, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил заместителя главного редактора газеты «Суджанские вести» Инну Демьяненко, которая семь месяцев числилась пропавшей в Судже.

По словам самой Инны, все это время ВСУ держали ее в помещении без какого-либо света, поэтому она даже не могла читать.

55-летняя журналистка пропала в Судже в августе 2024 года, когда ВСУ вторглись в Курскую область. По информации источника ИА Регнум, Демьяненко перестала выходить на связь 5 августа. Её коллега Елена, которая в день вторжения ВСУ успела уехать в Курск, рассказала агентству, что телефон Демьяненко в этот день стал недоступен.