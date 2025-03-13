Москва, 13 марта, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) являются ошибочными и тупиковыми. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Как мы знаем, санкции — это обоюдоострое оружие, оно наносит вред и тем, кто принимает санкции, и тем, в отношении кого они принимаются. С нашей точки зрения, это ошибочная, тупиковая политика европейских государств», — отметил представитель Кремля.

Песков также уточнил, что страны Европы пытаются придумать себе врага, чтобы оправдать непомерные расходы на оборону. По его словам, Россия подходит на эту роль лучше других.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля министры иностранных дел стран ЕС одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. В него вошли меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет на поставки первичного алюминия, отключение 13 банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения. Кроме того, ЕС запретил транзакции в отношении ряда российских аэропортов и портов.

По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, после одобрения этого пакета санкций страны ЕС продолжат работу над следующим, 17-м по счету комплексом антироссийских ограничений.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер подчеркивал, что, вопреки санкционным мерам недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.