Москва, 13 марта, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы заочно приговорил к аресту на два месяца активистку Светлану Оржевскую по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Постановлением Таганского райсуда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Светланы Оржевской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, на срок — два месяца», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что срок будет исчисляться с момента экстрадиции Оржевской на территорию страны или с момента ее задержания в России.

Светлане Оржевской 63 года. Известно, что вместе с сыном Игорем Оржевским (внесен в перечень террористов и экстремистов) она ведет сайт, где проводятся сборы на нужды ВСУ. Активисты также регулярно выкладывают свои фотографии с антироссийскими плакатами.

Как передавало ранее ИА Регнум, в Москве Останкинский суд арестовал студентку Российского университета просвещения Полину Костикову, которую обвиняют в вербовке молодых людей в «Русский добровольческий корпус» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.