Москва, 13 марта, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Заявления президента Италии Серджо Маттареллы о якобы угрозе ядерным оружием со стороны России в адрес стран Европы являются дезинформацией, фейком. Об этом 13 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Вы сказали, что президент Италии заявил, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием? Это вранье, это ложь, это неправда, это фейк, это дезинформация. Я дала вам все слова. Выберите то, которое считаете наиболее описательным, или употребите все», — указала дипломат, добавив, что за такие слова нужно отвечать.

Она выразила уверенность, что Маттарелла не сможет подтвердить свои высказывания. По словам Захаровой, подобные заявления об угрозе скорее применимы к Франции, чей президент Эммануэль Макрон рассуждал об идее расширения ядерного зонтика страны на весь европейский континент.

«Российское руководство, президент нашей страны, уполномоченные министры, уполномоченные государственные деятели нашей страны неоднократно высказывались на эту тему и делали все для того, чтобы подобные фейки дезавуировать», ― подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Макрон в ходе обращения к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для Европы. Он также заявил, что готов начать обсуждение защиты европейских союзников французским ядерным оружием.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 марта заявил, что французский лидер в агрессивной манере продолжает дело Наполеона Бонапарта, маскируя свои истинные намерения. Глава МИД подчеркнул, что Бонапарт и Адольф Гитлер не скрывали желания завоевать и победить Россию, и призвал не забывать об их судьбе.

Позднее в этот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что есть люди, которые забыли, чем закончился поход на Россию французской армии под предводительством Наполеона. Ранее российский лидер заявлял, что Россия способна применить ядерное оружие только в том случае, если есть непосредственная угроза существованию и независимости страны.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага, комментируя заявления Макрона, заявил, что президент Франции возомнил себя Наполеоном Бонапартом и ведет страны к мировой войне.