Гаага, Нидерланды, 13 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте доставили в тюремный комплекс Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для предварительного заключения. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба суда.

Global Look Press/ROUELLE UMALI/Xinhua

«Дутерте взят под стражу и находится в месте предварительного заключения в Гааге. Он поступил сегодня после прохождения всех медицинских проверок», — сказано в публикации МУС.

Ордер на арест экс-президента Филиппин был выписан в засекреченной форме 7 марта. В этот день Дутерте вылетел в Гонконг на митинг Филиппинской демократической партии. В Гонконге его не смогли арестовать, поскольку Китай не является частью Международного суда. Филиппины были в составе МУС с 2011 по 2019 год и сохранили за собой обязательства по выдаче обвиняемых, если в указанный период их заподозрили в преступной деятельности.

11 марта полиция задержала Дутерте в аэропорту Манилы по обвинению в «преступлениях против человечности» на основании ордера МУС. По информации местного издания Manila Bulletin, прибывший из Гонконга Дутерте сначала отказался покидать самолёт, узнав, что ему вручат ордер на арест.

Международный уголовный суд проводит расследование в отношении действий Дутерте и других лиц. Их подозревают в причастности к внесудебным казням и нарушениям прав человека, якобы совершённым в ходе кампании по борьбе с наркотиками, во время которой погибло около 6 тыс. человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Правозащитники предполагают, что это число может достичь 30 тыс.

Родриго Дутерте занимал пост президента Филиппин с 2016 по 2022 год.