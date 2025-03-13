Вашингтон, 13 марта, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Если Европейский союз (ЕС) не отменит 50%-ный тариф на виски, Соединённые Штаты введут тариф в 200% на вина, шампанское и другие напитки, поставляемые из Европы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Niall Carson/Global Look Press

«ЕС только что ввёл отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты, поставляемые из Франции и других стран-членов ЕС», — указал он в публикации.

По словам республиканца, такие пошлины на импортные алкогольные напитки пойдут на пользу американским производителям.

Как передавало ИА Регнум, в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил «ужасным» отношением европейцев к США. В частности, глава Белого дома подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что Евросоюз примет жёсткие и пропорциональные меры в ответ на такой шаг США. Она отметила, что страны Европы готовы бороться за свои экономические интересы, а также защищать работников и предприятия. По её словам, пошлины и налоги не обернутся ничем хорошим ни для бизнеса, ни для потребителей.

12 марта еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович сообщил, что Брюссель вводит торговые контрмеры в отношении американских товаров с 1 апреля.