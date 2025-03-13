Москва, 13 марта, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Европейские страны пытаются обвинить Россию в попытках срыва мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с тележурналистом программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным.

Сергей Бобылев/РИА Новости Помощник президента России Юрий Ушаков

Ушаков прокомментировал позицию европейских лидеров, которые три года говорили о невозможности мирных инициатив, а затем поддержали идею США о временном перемирии. Он ответил на вопрос, не пытаются ли Россию выставить виноватой за якобы сорванные договорённости.

«Конечно, пытаются. Сейчас будут вовсю раздаваться требования на всех уровнях о том, что русские не хотят перемирия, русские за военные действия, а не за мир, и так далее. Это понятно», — ответил Ушаков на видео, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

По его словам, Россия хочет установления долгосрочного мира с учётом своих законных интересов и озабоченностей, о которых заявлялось многократно.

Ранее, оценивая итоги американо-украинских переговоров в саудовской Джидде, Ушаков отметил, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. Идея США остановить боевые действия на 30 дней, добавил он, далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России и о котором постоянно говорит Москва.

По словам помощника главы государства, России временное перемирие ничего не даст, тогда как киевскому режиму позволит перегруппировать войска.

Окончательное отношение России к идее временного перемирия сформулирует президент Владимир Путин, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Путин подчёркивал, что урегулирование конфликта на Украине должно ставить целью долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Он отмечал, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы укрепить силы. Кроме того, Москва не раз указывала на систематическое нарушение договорённостей украинской стороной.