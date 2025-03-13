Брюссель, 13 марта, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Венгрия предупредила о готовности заблокировать продление санкций ЕС против около 2 тыс. россиян, если ограничения не будут сняты с бизнесмена Михаила Фридмана, основателя «Альфа-Групп». Об этом сообщает британская Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

EPA/ТАСС Михаил Фридман

Персональные санкции в отношении россиян, которые, по версии ЕС, обвиняются в поддержке боевых действий на Украине, продлеваются каждые шесть месяцев, и следующий срок истекает 15 марта.

Венгрия заявила, что, если санкции с Фридмана не будут сняты, она заблокирует продление ограничений для около двух тысяч россиян, утверждают источники.

По данным издания, посол Венгрии в ЕС озвучил данное требование перед встречей в Брюсселе 13 марта. Позиция Венгрии поддержана Люксембургом.

Европейские санкции против Фридмана были введены в феврале 2022 года на основании его предполагаемой поддержки действий Москвы против Киева и финансовой помощи политике России. В рамках ограничений были заморожены его счета в европейских банках, а также ему был закрыт въезд в ЕС.

Фридман — предприниматель, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». Имеет гражданства России и Израиля. После начала специальной военной операции на Украине Фридман оказался под персональными санкциями 27 стран из-за сотрудничества компаний, связанных с ним и Петром Авеном, с российской армией.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября 2023 года служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции (СВО) России, утверждая, что с начала СВО он якобы вложил около 2 миллиардов рублей в российские военные заводы. 20 декабря 2023 года СБУ объявила его в розыск.

В марте 2025 года Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины списало 137 млн гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, которые, по утверждению ведомства, связаны с Фридманом и Авеном.

Кроме того, в этом году FT утверждает, что российские предприниматели Фридман и Авен продали свои доли в «Альфа-банке» и компании «Альфастрахование», надеясь избавиться от санкций Евросоюза.