Москва, 13 марта, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 13 и 14 марта проведёт переговоры с представителями США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Сегодня-завтра Владимир Владимирович будет разговаривать с представителями, посланцами (президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа на эту тему, и там же куча вопросов, кроме 30-дневного перемирия», — сказал Лукашенко журналистам, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее не исключил встречи прибывшего в Москву спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что представители США летят в Москву. Он сообщил, что контакты с американской стороной уже были: накануне Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провели телефонный разговор. В ходе беседы, уточнил он, российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде.

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