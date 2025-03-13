Москва, 13 марта, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Семеро жителей Донецкой Народной Республики предстанут перед судом по обвинению в участии в террористическом сообществе и подготовке и совершении терактов в Мариуполе и Краснодарском крае. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Станислав Красильников/РИА Новости

По версии следствия, террористически сообщество создали сотрудники внешней разведки Украины с целью совершения преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов и российских военнослужащих. В ряды организации вступили 10 человек.

С февраля 2022-го по январь 2023 года они совершили два теракта в Мариуполе. Злоумышленники устанавливали взрывные устройства под автомобили своих жертв, а затем дистанционно приводили его в действие.

«В результате преступных действий обвиняемых пострадал начальник Мариупольского ГУ МВД ДНР, а также значительно повреждены его автомобиль и служебное транспортное средство сотрудников оперативно-боевого тактического формирования МВД ДНР «Каскад», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также фигуранты планировали совершить теракт в отношении замкомандира по военно-политической работе войсковой части в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, за которым вели слежку. Подорвать автомобиль военнослужащего им не удалось, преступников задержали. Уголовное дело в отношении них возбудили по четырём статьям УК РФ. В настоящее время следователи завершили расследование и передали материалы дела для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Как сообщало ИА Регнум, начальник полиции Мариуполя Михаила Москвина пытались убить утром 27 марта 2023 года. Его автомобиль был взорван. Злоумышленники заложили в него порядка 400 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В момент взрыва Москвин находился на расстоянии в несколько метров от машины. В результате он получил лёгкую контузию. Глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся терактом.

Подозреваемых в организации покушения на жизнь руководителя главного управления полиции Мариуполя задержали 14 апреля того же года на территории ДНР. Операцию по задержанию проводили сотрудники центра противодействия экстремизму МВД по ДНР и представители регионального управления ФСБ.