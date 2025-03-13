Москва, 13 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Число мошеннических звонков в мессенджерах растет: на сегодняшний день их доля в общем объеме звонков злоумышленников превышает 50%. При установке новых приложений, открытии фишинговых писем и сообщений можно столкнуться с зашитыми вирусами. Особенно уязвимы от таких атак мошенников пожилые родственники, родители и дети. В приложении «СберБанк Онлайн» сегодня доступно порядка 20 сервисов «Сбера» для защиты близких от мошенников.

Олег Елков/ТАСС

«Сбер» обновил услугу «Близкие рядом» — после масштабного перезапуска она включает сразу два сервиса: «Совместные уведомления», которые позволяют делиться уведомлениями об операциях по карте, и «Проверку операций».

Для подключения «Проверки операций» нужно направить приглашение будущему помощнику в приложении «СберБанк Онлайн» и дождаться согласия с его стороны. Те операции, которые «Сбер» идентифицирует как подозрительные, будут отправлены на проверку. Помощник может либо отклонить её, либо подтвердить, если убедится, что его близкий не находится под влиянием мошенников. До этого операция будет приостановлена банком. В остальных случаях клиент сам принимает решения.

Сервис позволяет клиенту сохранить привычный образ жизни, не беспокоясь о чрезмерном контроле извне, а помощнику — не отвлекаться всякий раз, когда его близкий совершает покупку или перевод, а подключаться только тогда, когда это действительно важно.

Кроме того, клиенты «Сбера» могут предоставить близкому доступ к уведомлениям об изменениях в кредитной истории в сервисе «Мониторинг кредитной истории», чтобы обезопасить себя и вовремя предотвратить возможные мошеннические действия. На сегодняшний день на сервис подписано около 400 тыс. человек.

Защитить близких от нежелательных звонков, в том числе и в мессенджерах, вирусных атак и фишинга поможет бесплатный определитель номера и антивирус от «Сбера». Благодаря искусственному интеллекту он лучше распознаёт спам и мошенничество и автоматически блокирует такие звонки.

В приложении «СберБанк Онлайн» родитель также может присматривать и за расходами детей с функцией родительского контроля: устанавливать и менять дневные или месячные лимиты на траты с карты ребёнка, запрещать снимать наличные или покупать в интернете.