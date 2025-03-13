Москва, 13 марта, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Россия в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза расширила список граждан сообщества, которым запрещен въезд в РФ. Об этом 13 марта говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что ЕС, одержимый идеей нанесения России «стратегического поражения», продолжил наращивать нелегитимные с точки зрения международного права ограничительные меры, приняв 16-й по счету санкционный пакет 24 февраля — намеренно к годовщине начала специальной военной операции.

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — сообщили в министерстве.

Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран Евросоюза, а также гражданах стран-членов ЕС, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности РФ и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море.

Также санкции введены на представителей евроструктур и госорганов стран ЕС, причастных к преследованию российских должностных лиц, занимающихся созданием «трибунала» в отношении руководства РФ, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины.

Кроме того, ограничения распространяются на тех, кто несет ответственность за введение санкций против РФ и пытается навредить отношениям России с другими государствами, а также на «отличившихся» русофобской риторикой гражданских активистов и представителей научного сообщества, депутатов стран ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

«В российский «стоп-лист» были также внесены отдельные представители структур Совета Европы, отметившиеся антироссийской активностью», — добавили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что враждебные акции против России не останутся без ответа. Москва, несмотря ни на что, продолжит курс на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля министры иностранных дел стран ЕС одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. В него вошли меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет на поставки первичного алюминия, отключение 13 банков от системы SWIFT и ограничения на товары двойного назначения. Кроме того, ЕС запретил транзакции в отношении ряда российских аэропортов и портов.

По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, после одобрения этого пакета санкций страны ЕС продолжат работу над следующим, 17-м по счету комплексом антироссийских ограничений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не видят предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от политики санкций. Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования и убежденности в необходимости продолжения конфликта, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер подчеркивал, что, вопреки санкционным мерам недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.